Intérieur / Extérieur n°2

Un enregistrement en intérieur dans la salle d'exposition particulièrement réverbérante d'un château, avec les portes grandes ouvertes sur le parc animalier de Clères.

Ainsi cohabitent, les cloches des églises chantantes du dimanche et les becs claquants des Cygognes, joliment accompagnées par les coups de balai de Paatrice, les oies, canards et autres habitants oiseaux du parc.

Enregistré le 28 mars 2021.

Merci au fidèle collectif HSH

Merci au non moins fidèle Paatrice Marchand et ses magnifiques dessins

Merci à toute l'équipe du Parc de Clères

Merci aux animaux

Un grand merci également à Annabelle pour son assistance et sa présence