Improvisation à l'épinette #5

L'aventure commence sur un site de bonnes affaires. A la recherche d'instruments anciens, Antoine Berland écume les annonces. Un billet l'interpelle : "Donne épinette". Un appel avec la propriétaire et un long périple plus tard, voici Antoine en possession d'un nouvel instrument !

Cinquième et dernière improvisation de la série.

Au début de l'été, je me suis passionné pour les instruments anciens à claviers.

Lors d'une recherche sur Leboncoin, je tombe sur une annonce mentionnant « Donne Epinette ».

Je décide alors d'écrire très rapidement un mail à la propriétaire de l'épinette, lui expliquant mon désir de composer dans un contexte de musique contemporaine pour ces instruments anciens.

Quelques heures passèrent et je reçu un appel de cette femme m'expliquant qu'elle voulait retirer l'annonce au plus vite puisqu'elle recevait énormément de messages, elle avait décidé de me donner son épinette, en effet mon mail semblait se détacher du lot car je semblais être le seul à vouloir utiliser l'instrument pour jouer, et non pour me faire un billet en le revendant dans la foulée.

J'avais deux jours pour venir retirer le don à la Ciotat. Par chance un ami de Marseille acceptait de prendre la route à la recherche de l'épinette, relayé par un ami de Malaucène qui devait faire les 1 000 km pour une répétition à Rouen, à la maison. Voici donc une improvisation sur cette épinette, en l'état, ni accordée, ni réglée. Un grand merci à la donatrice et à mes deux merveilleux messagers."

- Enregistré à Rouen en Juillet 2020.