La carence internationale en applaudissement s'accroit de jour en jour. Antoine Berland a donc décidé de tenter de trouver une solution pour un effet placebo, en allant à la recherche d'enregistrements d'applaudissements de fins de concerts, spectacles et performances.

J'y ai extrait des applaudissements de tous poils : ceux qui apparaissent par rafales, ceux précédés d'un long silence précieux, presque religieux ou parfois gênés, les euphoriques, les débridés, les exaltés accompagnés de cris et sifflements, les indécis, les non-convaincus, les en-colère, et les claps claps confidentiels des plus timides ...

J'en ai fait un montage pour une cure d'applaudissements d'une centaine de secondes.

Quand pourrons-nous reprendre cette activité de spectateur, nous laissant libre d'entrechoquer nos mains l'une contre l'autre ?

Des applaudissements : Sous le chapiteau de la compagnie des Colporteurs pour le biennale de Cirque de Marseille, sur la plage du Prado, en Janvier 2017.

Des applaudissements pour le trio, Albert Marcœur, André Minvielle et Antoine Berland :

- Au festival Mens-Alors en Isère, pour le cabaret des Vibrants Défricheurs, en Aout 2018

- à l'Estaminet, au festival d'Uzeste Musical, en Aout 2019

Des applaudissements pour le trio, Joëlle Léandre, Guylaine Cosseron et Antoine Berland, à la Maison de l'Université de Mont Saint Aignan, en mai 2018.

Des applaudissements pour mon solo de piano préparé à l'opéra de Rouen, Théâtre des Arts, en mai 2018.

Des applaudissements pour Erwan Keravec, Raphäel Quenehen et Antoine Berland au Bazarnaum de Caen, en mars 2019.

Des applaudissements pour mon solo d'orgue à l'église de Villers Bocage, en novembre 2019.

Des applaudissements pour l'OMEDOC (Orchestre de Musiques Expérimentale du DOC), à Rimouski au Canada en Juin 2019 et pour le programme de noël « ça sent le sapin », en décembre 2018 à Saint Germain d'Ectot.

Des applaudissements pour Murmures Machines, Denis Brély et Antoine Berland, au Bozar, à Bruxelles pour le Big Bang festival, en novembre 2019.