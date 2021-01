90 secondes de cris libres dans un monde qui ne l'est pas ! Un ras-le-bol fort et intense, dans un contexte où la culture est cassée. Un râle de colère, un coup de gueule de détresse.

J'ai décidé de remettre le nez et les oreilles dans ma collection de cris ; enregistrés ça et là pour les Portraits Sonores parfois par mes soins, parfois avec la complicité de la Cabine de Portrait Sonore Instantané et Automatique.

Des cris unis pour la ré-appropriation du droit à la culture, pour la ré-ouverture des lieux d'expressions artistiques.

Des cris pour nous aider peut être à ne pas rester sans voix.

Merci à tous ces crieurs qui ont participé à mes expériences sonores depuis toutes ces années,

Merci aux Vibrants Défricheurs et toute l'équipe des Portraits sonores et de la Cabine,

Merci à l'Association Suivez les pointillés ...

- Antoine Berland