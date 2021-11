Une heure, un compositeur : William Walton

William Walton compositeur

Troilus and Cressida : At the haunted end of the day (Acte II) - pour mezzo-soprano choeur mixte et orchestre

Lawrence Foster : chef d'orchestre, Orchestre de l'Opéra Royal de Covent Garden, Choeur Symphonique De Londres, Janet Baker : Mezzo-soprano, Cressida, Christopher Hassall : auteur