Une heure, un compositeur : Ludwig van Beethoven

Parmi les grands interprètes du maître de Bonn, écoutons chanter Leonie Rysanek et Ernst Haefliger, Christian Gerhaher; Dinorah Varsi et Emil Gilels au piano, le trio Barenboim - Zukerman - Du Pré, le Quatuor Belcea, et André Cluytens à la baguette.

Ludwig van Beethoven (Bonn,15 ou 16 décembre 1770 – Vienne, 26 mars 1827). Portrait peint par Joseph Karl Stieler, © Getty / Photo by Universal History Archive/Getty Images