Une heure, un compositeur : Bedřich Smetana

Bedřich Smetana est l'auteur d'œuvres très largement connues, comme la Vltava – Moldau, ou la Danse des Comédiens de La Fiancée vendue. Et aussi Par les prés et les bois de Bohème, le Trio en sol et le Quatuor « de ma vie »… au programme de ce van.

Bedřich Smetana, compositeur (Litomyšl, 2 mars 1824 – Prague, 12 mai 1884), © Photo by ullstein bild via Getty Images