Severin von Eckardstein, rigueur et générosité

Severin von Eckardstein est l'un des pianistes les plus fins et les plus techniquement accomplis de sa génération. Il interprète avec bonheur le répertoire français, au programme de son récital du 24 novembre 2021 à 20h, à Paris - Salle Cortot.

Le pianiste Severin von Eckardstein, © Photo by Irene Zandel