Schubert par le Quatuor Hermès, avec Omer Bouchez et Elise Liu

Le Quatuor Hermès a enregistré les quatuors « Rosamunde » et « La Jeune fille et la mort » de Franz Schubert (disque La Dolce Volta paru le 1/X/2021). Omer Bouchez et Elise Liu, 1er et 2d violons du Quatuor sont nos invités aujourd'hui.

Le Quatuor Hermès : (g/d) Yan Levionnois, violoncelle – Lou Yung-Hsin Chang, alto – Elise Liu et Omer Bouchez, violons, © Photo by Lyodoh Kaneko / La Dolce Volta