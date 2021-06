Puccini, authentique et passionné

Compositeur sentimental, dramatique, nationaliste et même parfois orientaliste avec "Madame Butterfly".Il a passé toute sa vie à chercher un sujet pour faire rire le public, on évoque les mille et une facettes de Giacomo Puccini dans le van de France Musique.

Le compositeur Giacomo Puccini (Lucques, 22 décembre 1858 – Bruxelles, 29 novembre 1924), © Getty / Photo by Universal History Archive/Getty Images