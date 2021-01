Pour fêter le Nouvel An

Georges Bizet et la célèbre Pastorale de son Arlésienne, un Toast pour le nouvel an écrit par Rossini, des pages d'Edvard Grieg, Maurice Ravel, Robert Schumann et Felix Mendelssohn pour bien commencer l'année en musique.

Kristina Bentz (Vivette) et Leoannis Pupo-Guillen (Frédéri) au 1er plan, avec le Ballet de l'Opéra de Lyon, interprètent L'Arlésienne de Roland Petit, sur la musique de Georges Bizet, © Getty / Photo by Jean-Marc ZAORSKI/Gamma-Rapho via Getty Images