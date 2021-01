Portrait musical de Semyon Bychkov

Chef d'orchestre est un étrange métier, avec un côté vaguement schizophrène. Semyon Bychkov s'en amuse : "Il faut être à la fois à l'intérieur de la musique sans se laisser déborder par son ego, et à la fois se tenir à l'extérieur pour froidement la maîtriser."

"L'orchestre rend l'intensité qu'on lui offre." Semyon Bychkov

Né à Saint-Petersbourg en 1952, Semyon Bychkov apprend le piano à l’âge de cinq ans et donne ses premiers concerts en public moins d’un an après.

Il commence à diriger à dix-sept ans et devient l’élève de Ilya Musin. Il gagne le premier prix du Concours de Direction Rachmaninov en 1974 et émigre au États-Unis deux ans après. Sa carrière décolle et il dirige plusieurs orchestres, dont le Buffalo Philarmonic Orchestra, puis le Grand Rapids Symphony.

En 1989 il part pour la France où il se voit confier la direction de l’Orchestre de Paris, qu’il dirigera pendant dix ans à la suite de Daniel Barenboim. Son tempérament et sa technique font de Bychkov un interprète magistral du répertoire russe, notamment.