Pierre Amoyal, la virtuosité et le charme

Un des plus brillants représentants du violon mondial, Pierre Amoyal nous touche par son jeu subtil et lumineux, sa grande expression dans les œuvres de Lalo, Grieg et Saint-Saëns, sa profondeur dans le Trio de Tchaïkovski, notamment.

Pierre Amoyal, violoniste, professeur à l'Université Mozarteum de Salzbourg, © Photo by Marco Borggreve