Nouveautés Beethoven : Martha Argerich avec Theodosia Ntokou, et Lahav Shani

Beethoven chez Warner Classics : la « Symphonie Pastorale », transcription pour piano à 4 mains de Selmar Bagge, par Martha Argerich et Theodosia Ntokou (paraît le 22/I). Récemment paru : 7ème symphonie et 4ème concerto par Lahav Shani, direction et piano, et l’Orchestre Philharmonique de Rotterdam.

Martha Argerich et Theodosia Ntokou ont enregistré la "Pastorale", 6ème Symphonie de Beethoven transcrite pour piano à 4 mains, © Photo by Adriano Heitmann / Warner Classics