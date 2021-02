Grandes créations au Theater an der Wien

Des oeuvres parmi les plus célèbres ont été créées au Theater an der Wien où Beethoven avait vécu quelques mois pendant l'élaboration de la première version de Fidelio (Leonore). Citons aussi ses 5e et 6e Symphonies, ou plus près de nous La chauve-souris de Johann Strauss.

Le Theater an der Wien en 1810, par Jascha. Fidelio de Beethoven y fut donné en 1805., © Getty / Photo by Culture Club/Getty Images