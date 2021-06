Marie Perbost, Félicien Brut, Edouard Macarez, Quatuor Hermès, Basstet : Session acoustique!

En public et en direct à 17h sur France Musique, les musiciens réunis aujourd'hui sur la scène en plein air de la Maison de la Radio et de la Musique interprètent des oeuvres de Haydn, Borodine, Beethoven, Piazzolla, Nazareth, d'après Chabrier, les Beatles, et une chanson de M. Dubas. Entrée libre.

Le Quatuor Hermès : Omer Bouchez, Elise Liu, violons - Lou Yung-Hsin Chang, alto - Yan Levionnois, violoncelle, © Photo by Lyodoh Kaneko