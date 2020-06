Les timbales dans l’oeuvre de Beethoven

Trois mouvements de Beethoven où la timbale joue un rôle marquant : Adagio de la 4ème symphonie, Allegro ma non troppo du concerto pour violon et Scherzo de la 9ème symphonie. Et oeuvres de Haydn et Bartok.

Portrait de Ludwig van Beethoven en 1818 par August Klober (détail), © Getty / Photo by Universal History Archive/Getty Images