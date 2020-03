Le Beethoven sans défaut du Quatuor Emerson

Il est l'un des ensembles américains de musique de chambre parmi les plus remarquables et les plus éclectiques : le quatuor Emerson livre des interprétations parmi les plus abouties. Les quatuors de Beethoven n'ont aucun secret pour eux puisqu'ils ont enregistré l'intégrale entre 1996 et 1997.

Le Quatuor Emerson, quatuor à cordes, © Photo by Lisa Marie Mazzucco / Deutsche Grammophon