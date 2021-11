Les quatre tempéraments de Carl Nielsen

Passages marquants des œuvres de Carl Nielsen : Maskarade et Alladin dirigés par Esa-Pekka Salonen, Symphonie "Les 4 tempéraments" par Bernstein, et la 2ème sonate pour violon et piano. Fauré, Bach et Brahms accompagnent ce compositeur danois.

Carl Nielsen (Sortelung, 1865 - Copenhague, 1931), compositeur, violoniste & chef d’orchestre, avec sa femme. Photo signée Toh Olsen, Musée Carl Nielsen, Odense, © Getty / Photo by DeAgostini/Getty Images