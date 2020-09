Les Beethoven du Quatuor Amadeus

Trois musiciens d'origine viennoise Norbert Brainin et Siegmund Nissel, violons, Peter Schidlof, alto, et le violoncelliste anglais Martin Lovett ont formé le Quatuor Amadeus en 1947. "Notre ambition fut, dès le départ, de vivre ensemble une aventure musicale et la musique que nous aimons".

Le Quatuor Amadeus, quatuor à cordes : Norbert Brainin, Siegmund Nissel, violons - Peter Schidlof, alto - Martin Lovett, violoncelle, © Photo by Reinhart Wolf / Deutsche Grammophon