Le Beethoven tellurique de Vladimir Horowitz

Vladimir Horowitz en quelques dates

1940 : Fait passer une annonce dans le New-York Times : "Cherche compagnon de voyage et secrétaire pour un concertiste considéré comme l'un des plus grands artistes du monde. Prière d'envoyer CV et photo".

Entame une psychanalyse.

1955 : Enregistre un disque Scriabine. Pour la campagne de promotion, RCA lui demande de graver une brève présentation : "Je suis Vladimir Horowitz ... Si vous trouvez que l'interprétation est une saleté, prenez-vous-en à Vladimir Horowitz. Mais, je vous en prie, achetez ce disque car nous avons grand besoin d'argent."

1985 : Donne deux concerts au Théâtre des Champs-Elysées.