Le van Beethoven avec Philippe Cassard

Philippe Cassard a enregistré avec Cédric Pescia la 9ème Symphonie de Beethoven transcrite par Liszt pour deux pianos, et les deux chefs-d’œuvre que sont les Trios « Les Esprits » et « A l’Archiduc » avec Anne Gastinel et David Grimal (La Dolce Volta)

Philippe Cassard, pianiste et producteur à France Musique. La 9ème de Beethoven transcrite par Liszt et les Trios "Les Esprits" et "A l'Archiduc" paraissent ce 16 octobre 2020 chez La Dolce Volta, © William Beaucardet