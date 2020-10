Le van Beethoven avec Marc Levy

Parrain de la Fondation pour la Recherche Médicale depuis 2016, Marc Levy est l'auteur français contemporain le plus lu dans le monde. Petit-fils d’une pianiste confirmée, il a aussi choisi le piano comme instrument de prédilection. Il évoque aujourd'hui le génie créateur de Beethoven.

Parrain de la Fondation pour la Recherche Médicale depuis 2016, Marc Levy, auteur français contemporain le plus lu dans le monde, s’engage avec conviction pour faire connaitre les avancées médicales face à toutes les maladies et sensibiliser le grand public à l’importance de soutenir la recherche médicale en France. Petit-fils d’une pianiste confirmée, Marc Levy a aussi choisi le piano comme instrument de prédilection. Son dernier roman, intitulé « C’est arrivé la nuit » et publié par les éditions Robert Laffont/Versilio, est présenté comme le premier tome d'une série baptisée "9".

Au service de la recherche et de la santé depuis plus de 70 ans, la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) est le plus important financeur caritatif de la recherche biomédicale française dans son ensemble. Elle finance chaque année plus de 400 nouveaux projets de recherche sur toutes les maladies. Son objectif ? Concourir au développement d’une recherche innovante et pionnière, porteuse de progrès médicaux pour tous. Indépendante, l’action de la FRM est rendue possible par la seule générosité de ses donateurs, testateurs et partenaires. Plus d’informations : www.frm.org

