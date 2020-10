Le van Beethoven avec Hervé Platel

Une grande partie des avancées en neuropsychologie d'Hervé Platel démontre le rôle majeur de la musique en tant que thérapie. Depuis le début des années 2000, il conduit des travaux pour dessiner la « cartographie » cérébrale de la mémoire musicale.

Hervé Platel, dont l’équipe de recherche a été soutenue par la Fondation pour la Recherche Médicale en 2017 pour une étude autour de la mémoire et des émotions dans le cas d’une maladie rare, est professeur de neuropsychologie et membre du laboratoire “Neuropsychologie cognitive et neuroanatomie fonctionnelle de la mémoire humaine” à l’Université de Caen. Une grande partie de ses travaux démontre le rôle majeur de la musique en tant que thérapie.

Il est aujourd’hui responsable de l’équipe « Maladies associées au vieillissement » dans l’unité Inserm « Neuropsychologie et imagerie de la mémoire humaine »

Hervé Platel a participé à l’écriture des ouvrages Le cerveau musicien (2010) et Neuropsychologie et art (2014)

