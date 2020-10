Le van Beethoven avec Christophe André

La dualité entre souffrance et aspiration au bonheur peut-elle expliquer l'exceptionnelle créativité de Beethoven ? Christophe André, psychiatre, spécialiste des troubles anxieux et dépressifs, apporte son éclairage sur cette question.

Psychiatre, spécialiste des troubles anxieux et dépressifs, Christophe André est lauréat en 2016 du prix Jean Bernard de la Fondation pour la Recherche Médicale, qui honore chaque année une personnalité scientifique ayant apporté une contribution de qualité dans l’information du public sur les sciences de la vie. Il développe la méditation depuis les années 1990 comme outil de travail au bien-être et au bonheur. La dualité très présente chez Beethoven entre souffrance et aspiration au bonheur peut-elle expliquer son exceptionnelle créativité ? Christophe André nous apporte aujourd'hui son éclairage sur cette question. Son prochain livre, « Abécédaire de la sagesse », co-écrit avec Matthieu Ricard et Alexandre Jollien, sortira début novembre.

Cette émission est produite en partenariat avec la Fondation pour la Recherche Médicale