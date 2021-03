Le souffle novateur d'Astor Piazzolla

"En Argentine, il n'y a pas pire chose que de changer le tango. On peut tout changer sauf le tango. Le tango est comme une religion. Mais par chance, je l'ai changé", Astor Piazzolla, ses œuvres et celles de son premier professeur : Alberto Ginastera.

"Tout ce que je suis, ce que je sens et que je prétends provient du tango. Pour moi, le tango est essentiellement du rythme, et de cela je ne veux pas m'en éloigner."

Astor Piazzolla, honnête, droit, professionnel et perfectionniste.

"Je suis très spontané et très honnête. Je suis un type droit, incapable de tromper quelqu'un. J'aime alors que les gens qui m'entourent fassent de même."

Astor Piazzolla, la musique avant tout

"Ce que je fais ? C'est de la musique et un point c'est tout. J'ai toujours été convaincu que dans ma vie quelqu'un me guidait pour me dire quoi faire. J'en suis persuadé. Je pense qu'être un bon musicien, ce n'est pas être une personne à part. Etre un bon musicien, cela veut simplement dire que vous étudiez beaucoup la musique, mais de là à être un créateur... Cela, juste Dieu te le donne. Les gens pensent qu'en étudiant on apprend à écrire. Non. On apprend à orchestre, mais à composer ou à créer, c'est un autre monde."

Comment est Piazzolla envers lui-même ?

"Je suis un perfectionniste. Je n'aime pas les erreurs. Je ne les accepte pas, je suis quelqu'un comme ça, je suis une espère de dictateur de la musique, je n'aime pas que l'on se trompe, que l'on tire la patte, que l'on vienne avec des excuses..."

Ouvrage cité :

Sébastien Authemayou et Marielle Gars,

Piazzolla - Libertad

L'étonnant voyage d'un homme libre

Préface de Frédéric Lodéon et postface de Guy Marchand

Editions Parole, en partenariat avec FIP

ISBN 9782375860830

Prix "Coup de coeur" de l'Académie Charles Cros