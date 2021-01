Le sens de la musique selon Karl Böhm

“Quand je dirige Mozart, je me sens rajeunir. C’est à Mozart que va mon grand amour : et tout cet amour que je lui ai voué depuis tant d’années, il me l’a rendu au centuple.”, écrit Karl Boehm dans son autobiographie. Mozart, mais aussi Wagner, Schubert et Beethoven sont dans le van Beethoven.

Karl Boehm, chef d'orchestre (Graz, 28 août 1894 – Salzbourg, 14 août 1981), © Getty / Photo by ullstein bild/ullstein bild via Getty Images