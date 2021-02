Le grand répertoire de la clarinette

Richard Mühlfeld (né le 28 février 1856 à Salzungen et mort le 1er juin 1907 à Meiningen) fut le clarinettiste allemand le plus connu et le plus accompli de son époque. A l'automne de sa vie, il inspira à Brahms quelques unes de ces plus belles compositions pour l'instrument.

Le clarinettiste Richard Mühlfeld (1856-1907), ami de Brahms qui a écrit pour lui le Trio pour clarinette, violoncelle et piano op 114 et le Quintette avec clarinette op 115. Collection privée, © Getty / Photo by Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images