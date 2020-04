Le Beethoven vaillant de Lorenzo Gatto et Julien Libeer

Ce 3ème volume vient compléter les enregistrements déjà parus en 2016 et 2018. Il clôt ainsi l'intégrale des sonates pour violon et piano de Beethoven par ces deux jeunes et talentueux musiciens, le violoniste Lorenzo Gatto et le pianiste Julien Libeer.

Lorenzo Gatto, violon (à droite) et Julien Libeer, piano. Leur nouveau disque Beethoven est paru chez Alpha Classics : Sonates n°3, 6, 7, 8, © Alexander Popelier