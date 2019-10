Le Beethoven exalté de Daniel Barenboïm

“Quand j’étais enfant, chaque fois qu’on sonnait à la porte, je savais que c’était quelqu’un qui venait prendre sa leçon. J’ai donc grandi avec la conviction que tout le monde jouait du piano, et il m’a fallu un certain temps pour me rendre compte qu’il y a des gens qui n’en jouent pas !”

Daniel Barenboim, “Une vie en musique”