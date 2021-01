La poétesse Catherine Collard

“Je n’aime pas le mot carrière, je lui préfère celui de métier. Il est plus artisanal, plus noble. Jouer pour un public qui me connaît, qui me comprend, voilà mon rêve", affirme Catherine Collard.

La pianiste Catherine Collard (Thuir, 11 août 1947 – Paris, 10 octobre 1993), © Warner Classics & Erato