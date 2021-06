"La passion de la fraternité - Beethoven" par Erik Orsenna, notre invité

Avant la prise de la Bastille et la Déclaration des Droits de l’Homme, Schiller écrit L’Ode à la Joie. Ce poème qui ne cesse d’accompagner Beethoven, et ce génie fraternel ont inspiré Erik Orsenna pour son nouveau livre (Stock). Avec Michel Dalberto et Henri Demarquette, il a formé le trio Fidelio.

« Joie, tous les humains deviennent frères lorsque se déploie ton aile douce. »

Quatre ans avant 1789, quatre ans avant la prise de la Bastille et la Déclaration des Droits de l’Homme, Schiller écrit ce poème qui ne cessera d’accompagner Beethoven.

Un Beethoven toute sa vie passionné de fraternité alors que tout se ligue contre lui, sa famille, sa santé, ses amours, ses finances, la noblesse.

À tous les coups qui le frappent, il répond par un chef d’œuvre. Jusqu’à ce bout du chemin, le 26 mars 1827, en plein cœur d’un orage. Il meurt en nous laissant, en nous léguant cette joie, les derniers accents de sa neuvième symphonie devenu le chant de l’Europe enfin réconciliée. La passion de la fraternité - Beethoven est le récit de cette passion, le portrait d’un génie fraternel.

Un livre né d’un double amour.

Pour l’Europe.

Et, bien sûr, pour la musique. Car le trio « Fidelio » que viennent de créer Erik Orsenna, le pianiste Michel Dalberto et le violoncelliste Henri Demarquette raconte, mots et notes mêlés, cette folle et bouleversante passion pour la Fraternité.

Parmi les prochains engagements d'Erik Orsenna :

mercredi 30 juin à 20h30

La Criée de Marseille – Grand Théâtre

Histoire de la IXème – Beethoven

Erik Orsenna, récitant

Henri Demarquette, violoncelle

Michel Dalberto, piano

Dimanche 4 juillet à 11h30

Festival de l'Abbaye de Saint-Michel en Thiérache

La Fontaine au cœur du Grand Siècle :

La liberté face à tous les pouvoirs

Marc-Antoine Charpentier – Jean-Henry D’Anglebert – Jean-Baptiste Lully – Louis Couperin - François Dufau

Erik Orsenna, narrateur

Les Arts Florissants : Julie Perret, soprano – Augusta McKay-Lodge, violon – Massimo Moscardo, théorbe – Florian Carré, clavecin.

10ème festival de Chambord

Jeudi 8 juillet 2021 à 20h

10ème Festival de Chambord

Cour du château de Chambord

Les Arts Florissants & Erik Orsenna (récitant)

Du Mariage aux Noces. Mozart & Salieri

Textes d’Erik Orsenna

Les Arts Florissants proposent un programme autour des œuvres de Mozart et Salieri interprétées par un quatuor à cordes, un pianiste et une chanteuse. Amoureux de musique et fidèle compagnon de l’ensemble, Erik Orsenna lira des extraits de son Beaumarchais, un aventurier de la liberté.

