La Grande Pâque russe de Kirill Kondrachine, et Earl Wild le romantique

Deux enregistrements du grand chef d'orchestre russe Kirill Kondrachine. Nous l'écouterons chez Chostakovtich et Rimski-Korsakov. Le dernier album du claveciniste Gustav Leonhardt, et Debussy joué par Martha Argerich, Stephen Kovacevich. Et le brillant Quatuor Hermès.

Portrait du compositeur Nikolaï Rimski-Korsakov (1844-1908) par Valentin Serov, © Getty / Photo by Picturenow/Universal Images Group via Getty Images