La Fantaisie chorale, prélude à la 9ème symphonie de Beethoven

En composant sa Fantaisie-Chorale opus 80, Beethoven voulait produire une oeuvre qui pourrait faire sensation et achever son grand concert du 22 décembre 1808 au Theater an der Wien. Petite histoire de cette oeuvre composée en 1808, qui ouvre la voie à la 9ème Symphonie écrite entre 1822 et 1824.

Ludwig van Beethoven, silhouette de Schlipmann (détail), © Getty / Photo By DEA / A. DAGLI ORTI/De Agostini via Getty Images