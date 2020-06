L’intégrale inachevée d’Emil Gilels

Emil Gilels a enregistré cinq fois l'intégrale des concertos pour piano de Beethoven, et la presque totalité de ses sonates pour piano.

Une nouveauté sur la toile qui réjouira les pianistes et amateurs de piano : Pianists Corner est une nouvelle application web dédiée au piano classique, qui a vocation à donner des repères sur les pianistes, les compositeurs et les œuvres (en français et en anglais). À la fois plateforme de vidéos, réseau social des pianistes, mine d’informations et encyclopédie, Pianists Corner se donne pour mission de centraliser le large public qui gravite autour du piano en lui offrant des services innovants et gratuits.