Ivry Gitlis, une légende s’en est allée

Violoniste époustouflant et comédien plein de charme, Ivry Gitlis a aussi fondé plusieurs grands festivals et écrit "L'âme et la corde". Son enregistrement du Concerto à la mémoire d'un ange d'Alban Berg avait reçu le Grand Prix du Disque. Il nous a quittés le 24 décembre 2020.

Ivry Gitlis, violoniste et comédien (Haïfa, 25 août 1922 - Paris, 24 décembre 2020), © Getty / Photo by Jacques Haillot/Sygma/Sygma via Getty Images