Itzhak Perlman, Le violon absolu

Quel tempérament plus artiste que celui d’Itzhak Perlman, virtuose inspiré, au jeu engagé, tour à tour profond et brillant. Dans son répertoire immense, à côté des grandes œuvres pour violon, il sait aussi mettre en valeur des pièces plus simples.

Le violoniste Itzhak Perlman pendant une séance d'enregistrement en 1970, © Parlophone Records Ltd., A Warner Music Group Company / Warner Classics & Erato