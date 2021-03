Itzhak Perlman joue Wieniawski et Alexandre Kantorow, Mili Balakirev

Quelques mesures parmi celle les plus magnifiquement interprétées par James Levine, dont nous apprenons la disparition. Et florilège musical avec des oeuvres de Wieniawski, Bach et Balakirev.

Le pianiste Alexandre Kantorow et le chef d'orchestre Alexander Sladkovsky, avec l'Orchestre Symphonique Académique d'Etat Evgueni Svetlanov, © Getty / Photo by Sergei Karpukhin\TASS via Getty Images