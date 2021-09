Hommage à Michel Corboz

"On ne peut pas être bon partout !", clamait haut et fort ce spécialiste de la musique baroque, Michel Corboz. Il était avant tout habité par la musique. Il lui a consacré toute sa vie, sans contrainte mais avec passion. Son honnêteté et sa sincérité font de lui une personnalité d'exception.

Michel Corboz, chef d'orchestre, chef de choeur et compositeur (Marsens, 14 février 1934 - Montreux, 2 septembre 2021), © Getty / Photo by Esaias BAITEL/Gamma-Rapho via Getty Images