Michael Gielen, chef d’orchestre, et compositeur de l’impossible

Ardent défenseur de la musique de son temps, le compositeur et chef d'orchestre Michael Gielen dirigeait aussi le répertoire classique et romantique. Nous l'écoutons aujourd'hui dans Schubert, Beethoven, Schoenberg, Stravinsky et Schumann.

Michael Gielen, chef d'orchestre et compositeur (Dresde, 20 juillet 1927 - Mondsee, 8 mars 2019), © Getty / Photo by Calle Hesslefors/ullstein bild via Getty Images