Frederica von Stade, une artiste complète et éclectique

Felix Mendelssohn compositeur

A midsummer night's dream op 61 : Come now a roundel / Ye spotted snakes (Les 2 fées et choeur des Elfes)

Seiji Ozawa : chef d'orchestre, Orchestre Symphonique De Boston, Choeur Du Festival De Tanglewood, John Oliver : Chef des choeurs, Kathleen Battle : Soprano, 1ère Fée, Frederica Von Stade : Mezzo-soprano, 2ème Fée, Judi Dench : Récitante, Titania