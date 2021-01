Frédéric Chopin en majesté !

Nous dressons un portrait sensible et musical de Frédéric Chopin, le compositeur romantique par excellence, le musicien qui fut peut-être le plus célèbre depuis Mozart. Chopin, le mélancolique, qui aimait à dire « Parfois, je ne peux que gémir, souffrir et vider mon désespoir au piano. »

Photo de Frédéric Chopin, compositeur et pianiste (Żelazowa Wola, 1er mars 1810 – Paris, 17 octobre 1849), © Getty / Photo by PALM/RSCH /Redferns