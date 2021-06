Frank Peter Zimmermann : nouveau disque Beethoven

"A trois ans, je sentais déjà que le violon pourrait me permettre de m'exprimer pleinement. Aussi loin que remontent mes souvenirs, j'ai vécu en compagnie du violon, et le premier souhait que j'ai émis dès que j'ai su lire et écrire a été de devenir violoniste." Frank Peter Zimmermann.

Le violoniste Frank Peter Zimmermann, © Getty / Photo by Brill/ullstein bild via Getty Images