Ferenc Fricsay de Beethoven à Mozart

Quand Ferenc Fricsay se trouve face à l'orchestre, il présente des arguments au lieu de donner des ordres. Ses mains sont d'une éloquence peu commune, son regard clair, le plus souvent calme et le corps toujours tendu. Beethoven, Mozart, Liszt et Bartok sont dirigés par Ferenc Fricsay dans le van B.

Le chef d'orchestre Ferenc Fricsay, © Deutsche Grammophon (DR)