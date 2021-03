Evgueni Svetlanov dirige Miaskovski et Murray Perahia joue Bach

Quelques pages d'un compositeur prolifique : Nikolai Miaskovski, un Concerto pour hautbois de Strauss joué par le talentueux Alexei Ogrintchouk et aussi Schumann par Maria Joao Pires et le Trio Les Esprits, Mozart, George Bizet et Bach, bien sûr, sous les doigts de Murray Perahia.

Murray Perahia dirige du piano l'Academy of St. Martin in the Fields, © Getty / Photo by Brill/ullstein bild via Getty Images