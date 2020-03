Beethoven, bientôt 30 ans, l'heure de la 1ère symphonie

C'est à presque 30 ans que Beethoven offre au public sa 1ère Symphonie. A 35 ans, Mozart était mort en laissant 41 Symphonies. Haydn dépassait quant à lui la 100aine. Même le baron van Swieten (dédicataire de la 1ère Symphonie de Beethoven) en avait écrit aisément une douzaine.

Première diffusion : mercredi 13 novembre 2019

Ludwig van Beethoven : Symphonie no 1 en ut majeur, opus 21

I/ Adagio molto - allegro con brio

Orchestre philharmonique de Berlin dirigé par Herbert von Karajan

Wolfgang-Amadeus Mozart : Symphonie no 1 en mi bémol majeur, K 16

I/ Allegro molto

Academy of Saint-Martin in the Fields dirigée par Sir Neville Marriner

Felix Mendelssohn : Symphonie no 1 en ut mineur, opus 11

III/ Scherzo

Orchestre symphonique de Londres dirigé par John Eliot Gardiner

Antonin Dvorak : Symphonie no 1 en do mineur dite « Les Cloches de Zlonice », opus 3 (B.9)

I/ Maestoso - Allegro

Orchestre de la philharmonie tchèque de Prague dirigé par Jiri Belohlavek

Franz Schubert : Symphonie no 1 en ré majeur, D 82

IV/ Allegro vivace

Camerata de Salzbourg dirigé par Sandor Vegh

Sergueï Rachmaninov : Symphonie no 1 en ré mineur, opus 13

II/ Allegro animato

Orchestre symphonique de Londres dirigé par Valery Gergiev

Gustav Mahler : Symphonie no 1 en ré majeur, dite « Titan »

II/ Kräftig bewegt, doch nicht zu schnell — Trio. Recht gemächlich

Orchestre de Philadelphie dirigé par Riccardo Muti

