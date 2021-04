Brillant violoncelliste, il interprète des concertos de haute virtuosité et donne toute la mesure de sa musicalité dans le répertoire de musique de chambre : Debussy et Saint-Saëns qu'il joue avec Renaud Capuçon et Bertrand Chamayou. Avec Raphaëlle, David et Jérémie Moreau, il interprète Korngold.

Le violoncelliste Edgar Moreau : un talent exceptionnel, © Photo by Jacky Azoulai / Warner Classics et Erato