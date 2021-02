Autour de Richard Wagner et Alexandre Scriabine

Deux pages lyriques de Richard Wagner : extraites des Maîtres chanteurs et des Wesendonck-Lieder, avec une superbe page symphonique : son Idylle de Siegfried, associées à la musique d'Alexandre Scriabine dont nous écouterons quelques oeuvres pour piano et et un extrait de sa 3e Symphonie.

Le compositeur et pianiste Alexandre Scriabine (Moscou, 6 janvier 1872 - 27 avril 1915) avec sa seconde femme, Tatiana Schloezer, © Getty / Photo by Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images