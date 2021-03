De Rossini à Dvořák

Notre programme commence avec Rossini. Se termine avec Dvorak. Rossini dirigé par Riccardo Muti et Dvorak par Rafael Kubelik. Et entre temps il y aura Schumann, Tchaïkovski, Josef Suk et Jean-Sébastien Bach.

Le compositeur Antonín Dvořák (Nelahozeves, 8 septembre 1841 - Prague, 1er mai 1904), © Getty / Photo by ullstein bild/ullstein bild via Getty Images