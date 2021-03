de Josef Suk à Félix Mendelssohn

Nous écoutons deux oeuvres du compositeur tchèque Josef Suk : sa Sérénade de jeunesse et sa 2ème Symphonie dite "Asraël, la Sonate "Appassionata" de Beethoven, une pièce pour violon et piano de Joachim Raff, un peu de Bach et deux extraits de la merveilleuse musique de scène de Mendelssohn.

Josef Suk, compositeur et violoniste (Krečovice, 4 janvier 1874 – Benešov, 29 mai 1935). Photo in Josef Suk - dopisy o životě hudebním i lidském (Lettres sur la musique et la vie) Ed. Jana Vojtěšková, © Photo by anonyme / via Wikimedia Commons